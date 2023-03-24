Португалия - Лихтенштейн 4:0 видео голов и лучших моментов матча 23.03.2023 отбора ЧЕ-2024

В четверг, 23 марта, в Лиссабоне состоялся матч первого тура квалификации ЧЕ-2024 между сборными Португалии и Лихтенштейна.

Португальцы одержали разгромную победу со счетом 4:0 благодаря дублю Криштиану Роналду и голам Жоау Канселу и Бернарду Силвы.

Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Лихтенштейн в первом туре отбора чемпионата Европы-2024:

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Португалия - Лихтенштейн 4:0

Голы: Канселу, 8, Силва, 47, Роналду, 51, 63

Ожидаемые голы (xG): 4,16 - 0,03

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 35 - 2

Удары в створ: 11 - 1

Фолы: 5 - 6

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Инасиу, Данилу Перейра (Рубен Невеш, 67), Геррейру, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 90), Бернарду Силва (Витинья, 79), Пальинья, Жоау Феликс (Рафаэл Леау, 67), Роналду (Гонсалу Рамуш, 78).

Лихтенштейн: Бюхель, Вольфингер (Йылдыз, 80), Малин (Люхингер, 38), Хофер, Трабер, Майер (Вольфингер, 60), Визер, Хаслер, Фроммельт, Зеле (Бек, 80), Гасснер (Лоренц, 60).

Источник: MEGOGO