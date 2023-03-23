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Португалия - Лихтенштейн 4:0: обзор матча и результат игры 23.03.2023

Криштиану и компания стартовали в квалификации на Евро-2024 с победы.
Вчера, 23:54
Сборная Португалии / Getty Images
Сборная Португалии / Getty Images

В четверг, 23 марта, в рамках матча отбора на Евро-2024 сборная Португалии принимала Лихтеншейн. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

В первом тайме голом отличился лишь защитник Жоау Канселу. Португалец отметился на 8-й минуте.

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Во втором тайме лучшим стал Криштиану Роналду. Форвард забил дважды, а хавбек Бернарду Силва отличился лишь единожды.

Напомним, в следующем матче Португалия сыграет с Люксембургом, а Лихтенштейн - с Исландией.

Статистика матча Португалия - Лихтенштейн квалификации на Евро-2024

Португалия - Лихтенштейн 4:0
Голы: Канселу, 8, Силва, 47, Роналду, 51, 63

Ожидаемые голы (xG): 4,16 - 0,03
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 35 - 2
Удары в створ: 11 - 1
Фолы: 5 - 6

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Инасиу, Данилу Перейра (Рубен Невеш, 67), Геррейру, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 90), Бернарду Силва (Витинья, 79), Пальинья, Жоау Феликс (Рафаэл Леау, 67), Роналду (Гонсалу Рамуш, 78).

Лихтенштейн: Бюхель, Вольфингер (Йылдыз, 80), Малин (Люхингер, 38), Хофер, Трабер, Майер (Вольфингер, 60), Визер, Хаслер, Фроммельт, Зеле (Бек, 80), Гасснер (Лоренц, 60).

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