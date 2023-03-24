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Роналду установил второй рекорд за один вечер

Форвард Ан-Насра не только обновил собственный рекорд, но еще и стал обладателем нового достижения.
Сегодня, 00:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Матч первого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года против Лихтенштейна получился очень особенным для Криштиану Роналду.

Выйдя на поле с первых минут 37-летний португалец стал игроком с наибольшим количеством матчей за национальную команду в истории футбола. Но этом был не единственный рекорд вечера.

Оформив дубль, на счету Роналду стало 100 голов за сборную в соревновательных играх - он стал первым игроком в истории, пробившим данную планку, сообщает Goal.

К тому же он обновил собственный рекорд по общему количеству голов в футболке национальной команды (120 голов).

Напомним, что компанию Роналду по оформлению рекордов составил форвард сборной Англии Харри Кейн, отличившийся в воротах сборной Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

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