Роналду установил второй рекорд за один вечер

Форвард Ан-Насра не только обновил собственный рекорд, но еще и стал обладателем нового достижения.

Матч первого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года против Лихтенштейна получился очень особенным для Криштиану Роналду.

Выйдя на поле с первых минут 37-летний португалец стал игроком с наибольшим количеством матчей за национальную команду в истории футбола. Но этом был не единственный рекорд вечера.

Оформив дубль, на счету Роналду стало 100 голов за сборную в соревновательных играх - он стал первым игроком в истории, пробившим данную планку, сообщает Goal.

Cristiano Ronaldo becomes the first player to score 100 competitive international goals in men's football 🙌 pic.twitter.com/DmoPtdQZZU — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 23, 2023

К тому же он обновил собственный рекорд по общему количеству голов в футболке национальной команды (120 голов).

Напомним, что компанию Роналду по оформлению рекордов составил форвард сборной Англии Харри Кейн, отличившийся в воротах сборной Италии.