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Мбаппе оценил разгромную победу над Нидерландами

Французский нападающий озвучил планы национальной команды.
Сегодня, 08:34
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В пятницу, 25 марта, в рамках первого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Франции разгромила национальную команду Нидерландов (4:0).

Капитан французской сборной Килиан Мбаппе высказался о победе. По словам нападающего, команда сделала первый шаг к успеху.

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"Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Хотели сыграть так, как играли там до финала.

Первый шаг получился, но борьба в группе только началась", - отметил Мбаппе.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Франция - Нидерланды.

Источник: УЕФА

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