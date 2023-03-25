Мбаппе оценил разгромную победу над Нидерландами

В пятницу, 25 марта, в рамках первого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Франции разгромила национальную команду Нидерландов (4:0).

Капитан французской сборной Килиан Мбаппе высказался о победе. По словам нападающего, команда сделала первый шаг к успеху.

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"Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Хотели сыграть так, как играли там до финала.

Первый шаг получился, но борьба в группе только началась", - отметил Мбаппе.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Франция - Нидерланды.