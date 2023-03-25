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Мбаппе обошел Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции

До рекорда Оливье Жиру форварду ПСЖ остается забить полтора десятка голов.
Сегодня, 00:12
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Сборная Франции на своем поле разгромила сборную Нидерландов со счетом 4:0.

Это стало возможным в том числе благодаря дублю в исполнении Килиана Мбаппе, который по разу отметился в каждом из таймов.

Как сообщает Bleacher Report, теперь на счету форварда ПСЖ 38 голов в футболке "Les Bleus", что позволило ему обойти Карима Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Стоит отметить, что голом также отметился Антуан Гризманн, идущий в списке третьим.

Рекордсменом сборной Франции является Оливье Жиру, который забил 53 гола.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:

  1. Оливье Жиру - 53 гола
  2. Тьерри Анри - 51
  3. Антуан Гризманн - 42
  4. Мишель Платини - 41
  5. Килиан Мбаппе - 38
  6. Карим Бензема - 37
  7. Давид Трезеге - 34
  8. Зинедин Зидан - 31
  9. Жюст Фонтен - 30
  10. Жан-Пьер Папен - 30

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция сборная Франции Карим Бензема Килиан Мбаппе

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