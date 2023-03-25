Мбаппе обошел Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции
До рекорда Оливье Жиру форварду ПСЖ остается забить полтора десятка голов.
Сборная Франции на своем поле разгромила сборную Нидерландов со счетом 4:0.
Это стало возможным в том числе благодаря дублю в исполнении Килиана Мбаппе, который по разу отметился в каждом из таймов.
Как сообщает Bleacher Report, теперь на счету форварда ПСЖ 38 голов в футболке "Les Bleus", что позволило ему обойти Карима Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Стоит отметить, что голом также отметился Антуан Гризманн, идущий в списке третьим.
Рекордсменом сборной Франции является Оливье Жиру, который забил 53 гола.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:
- Оливье Жиру - 53 гола
- Тьерри Анри - 51
- Антуан Гризманн - 42
- Мишель Платини - 41
- Килиан Мбаппе - 38
- Карим Бензема - 37
- Давид Трезеге - 34
- Зинедин Зидан - 31
- Жюст Фонтен - 30
- Жан-Пьер Папен - 30
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