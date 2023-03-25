Мбаппе обошел Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции

Сборная Франции на своем поле разгромила сборную Нидерландов со счетом 4:0.

Это стало возможным в том числе благодаря дублю в исполнении Килиана Мбаппе, который по разу отметился в каждом из таймов.

Как сообщает Bleacher Report, теперь на счету форварда ПСЖ 38 голов в футболке "Les Bleus", что позволило ему обойти Карима Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Стоит отметить, что голом также отметился Антуан Гризманн, идущий в списке третьим.

Рекордсменом сборной Франции является Оливье Жиру, который забил 53 гола.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:

Оливье Жиру - 53 гола Тьерри Анри - 51 Антуан Гризманн - 42 Мишель Платини - 41 Килиан Мбаппе - 38 Карим Бензема - 37 Давид Трезеге - 34 Зинедин Зидан - 31 Жюст Фонтен - 30 Жан-Пьер Папен - 30

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