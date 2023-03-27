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Футбол

Звезда сборной Англии отпраздновал победу над Украиной прямо из больницы

Фил Фоден наблюдал за игрой своей команды из палаты.
Сегодня, 09:50
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде встречалась с национальной командой Англии.

Хозяева поля сумели добыть положительный результат, обыграв команду Руслана Ротаня - 2:0.

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Полузащитник "трех львов" Фил Фоден не сумел принять участие в матче, ведь накануне встречи перенес операцию по удалению аппендикса.

Несмотря на то, что англичанин находился в больнице, он следил за ходом встречи.

Примечательно, что Фоден поздравил команду с победой, а также поблагодарил за поддержку.

"Спасибо за все сообщения. Я уже чувствую себя намного лучше. Я скоро вернусь", - написал 22-летний игрок.

Ожидается, что Фоден не сможет играть примерно четыре недели. 

На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Англия - Украина.


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