Звезда сборной Англии отпраздновал победу над Украиной прямо из больницы
В воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде встречалась с национальной командой Англии.
Хозяева поля сумели добыть положительный результат, обыграв команду Руслана Ротаня - 2:0.
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Полузащитник "трех львов" Фил Фоден не сумел принять участие в матче, ведь накануне встречи перенес операцию по удалению аппендикса.
Несмотря на то, что англичанин находился в больнице, он следил за ходом встречи.
Примечательно, что Фоден поздравил команду с победой, а также поблагодарил за поддержку.
"Спасибо за все сообщения. Я уже чувствую себя намного лучше. Я скоро вернусь", - написал 22-летний игрок.
Ожидается, что Фоден не сможет играть примерно четыре недели.
На ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Англия - Украина.