Дайте самолеты, Puck Futin и прочее: как за Украину на Уэмбли болели

"Сине-желтые" не остались без поддержки несмотря на статус гостей в поединке против Англии.

Сборная Украины начала отбор на ЧЕ-2024 матчем против Англии на Уэмбли.

Несмотря на то, что "сине-желтые" играли в гостях наша сборная не осталась без поддержки.

Все благодаря тому, что Англия приняла у себя многих беженцев, бежавших от войны, а местная федерация выделила тысячу билетов на этот поединок для тех самых беженцев.

Украинские болельщики, присутствовашие на стадионе, смогли немного нивелировать преимущество домашнего стадиона для "трех львов" и продемонстрировали свою креативность, подготовив несколько ярких плакатов.

Вашему вниманию фото того, как украинцы поддерживали сборную на Уэмбли:

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Напомним, на нашем сайте доступно видео голов матча Англия - Украина.