"Всегда классно играть против сильных": Мудрик высказался о поединке со сборной Германии

Нападающий сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Германии.

По словам украинца, национальная команда должна проявить себя, чтобы добыть положительный результат.

"Везерштадион? Классный стадион, хорошее поле. Будем выходить играть".

Читай также: Германия - Украина: прогноз на товарищеский матч

Мудрик высказался о шансах на победу.

"Всегда классно играть против сильных. Никаких ожиданий, но победить всегда хотим. Мы помним, что мы сборная – национальная команда, первая команда страны. Всегда должны играть только на победу", - приводит слова украинца ВЗБІРНА.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Германия - Украина, которая начнется в 19:00 по Киеву.