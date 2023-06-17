Мудрик: Никогда не сомневайтесь во мне

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями о победе над Северной Македонией (3:2) в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

По словам футболиста, им удалось переломить ход игры за счет своего желания и характера.

"Не могу сказать, что получились не настроенные на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что "или пан, или пропал", начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это еще не приговор, все возможно. Сражались до конца, рады за команду".

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Мудрик высказался о голах, в которых принял участие.

"Во-первых, хочу сказать: "Никогда не сомневайтесь во мне". Во-вторых, с Коноплей у нас и за Шахтер были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время.

Второй гол? Я увидел Ваната и Витю – нужно было выбрать, где красивее пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону", - рассказал игрок в интервью Суспільне Спорт.

Отметим, что в понедельник, 19 июня, сборная Украины сыграет с Мальтой.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Северная Македония - Украина.