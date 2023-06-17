iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик: Никогда не сомневайтесь во мне

Лидер украинской сборной подвел итоги волевой победы над Северной Македонией.
Сегодня, 07:20
Михаил Мудрик / УАФ
Михаил Мудрик / УАФ

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями о победе над Северной Македонией (3:2) в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

По словам футболиста, им удалось переломить ход игры за счет своего желания и характера.

"Не могу сказать, что получились не настроенные на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что "или пан, или пропал", начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это еще не приговор, все возможно. Сражались до конца, рады за команду".

Читай также: Ребров - о камбэке с Северной Македонией: Сказал игрокам сменить темп

Мудрик высказался о голах, в которых принял участие.

"Во-первых, хочу сказать: "Никогда не сомневайтесь во мне". Во-вторых, с Коноплей у нас и за Шахтер были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время.

Второй гол? Я увидел Ваната и Витю – нужно было выбрать, где красивее пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону", - рассказал игрок в интервью Суспільне Спорт.

Отметим, что в понедельник, 19 июня, сборная Украины сыграет с Мальтой. 

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Северная Македония - Украина.


Статьи по теме

"Знали, что не имеем права проигрывать": Забарный - о камбэке с Северной Македонией "Знали, что не имеем права проигрывать": Забарный - о камбэке с Северной Македонией
Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Ювентус и Арсенал поборятся за защитника сборной Бельгии Ювентус и Арсенал поборятся за защитника сборной Бельгии
Украина – Мальта: прогноз на матч отбора Евро-2024 Украина – Мальта: прогноз на матч отбора Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202411:38
"Знали, что не имеем права проигрывать": Забарный - о камбэке с Северной Македонией
Евро-202411:10
Украина - Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа11:07
Ювентус и Арсенал поборятся за защитника сборной Бельгии
Евро-202410:45
Украина – Мальта: прогноз на матч отбора Евро-2024
Европа10:38
Челси близок к покупке сенегальского таланта
Бокс10:07
Младший брат Фьюри добыл вторую победу в профессиональной карьере
Евро-202410:05
"Едва не вызвали инфаркт": Реакция Сети на победу сборной Украины над Северной Македонией
Другие страны09:43
Ан-Наср хочет подписать скандального одноклубника Мудрика
Европа09:22
Экс-тренер Баварии отказался возглавить ПСЖ
Бокс09:18
Чжилей назвал фаворита боя Усик – Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK