Ребров - о камбэке с Северной Македонией: Сказал игрокам сменить темп

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Северной Македонией (3:2) в рамках квалификации на Евро-2024.

- Очень важная и трудная игра. У нас не было достаточно времени, чтобы подготовиться, но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Очень важны три очка. Будем готовиться к Мальте.

– Что было с командой в первом тайме?

– Я считаю, что не только мы спали. Я считаю, что Северная Македония действовала очень качественно. У них очень серьезный состав, опытные игроки. У них нет ни одного игрока до 21 года. Эта команда в первом тайме контролировала игру, но как я уже говорил я благодарен ребятам, что после первого тайма мы перестроили игру. Гол Забарного был очень важным, после него мы уже были уверены в своих силах.

- Не была ли лишней игра с немцами?

- Если смотреть на первый тайм, то эта игра была лишней, но для Украины она была важна. Я благодарен Германии, которая помогла нам с этой игрой. Глядя на результат, я считаю, что эта игра была не лишней.

– Что помогло изменить ход игры?

- Я считаю, что ход игры начал меняться не после 55 минут, а после 45, когда мы начали действовать более интенсивно. Очень важным был гол, после которого мы поверили в свои силы, очень важным был перерыв, где игроки переосмыслили, что делать во втором тайме на поле и вырвали победу.

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– Как Вам игра Конопли?

- Просили Коноплю подключаться к атаке, но я считаю, что он не только забил гол, но и уверенно сыграл в обороне. Он сегодня один из героев матча.

– Почему в обороне такие проблемы?

– Еще недостаточно времени. Мы работали всего пять дней, за которые мы сыграли два матча. Много пропускаем, будем работать, но больше забиваем. Это важнее.

- Почему заменили Довбика и Тымчика?

Ибо они не вошли в игру, не было интенсивности. Это нормально, когда игрок не входит в игру. Важно своевременно его поменять. Полагаю, что в следующих матчах они будут действовать более интенсивно.

– Что конкретно посоветовали игрокам во время перерыва?

- изменить темп игры. Македония держала высокий темп игры, мы должны были играть по крайней мере в таком же темпе, были и другие советы, но я считаю, что это самое важное.

- Не смущают ли вас ошибки Матвиенко?

- Посмотрим, случайность ли, я решил выставить такой состав и мы победили. Все ошибаются, но очень важно, чтобы команда помогала и оправдывала эти ошибки. Я считаю, что не нужно говорить об отдельных игроках. Команда победила, мы пропускали, мы забивали, но очень важно, что сегодня команда была.

Напомним, следующий матч сборная Украины проведет против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы. Игра состоится 19 июня.