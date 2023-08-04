Украина - Северная Македония: названо возможное место проведения матча отбора к Евро-2024

Матч седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии может состояться в Чехии.

Как сообщает Sport.cz, к Украинской ассоциации футбола с подобным предложением обратилась пражская Славия. Чешский клуб готов предоставить для проведения поединка свой домашний стадион Фортуна Арена и взять на себя расходы за пребывание украинской делегации.

sport.cz

Отмечается, что УАФ также рассматривает вариант с организацией этого матча в столице Словакии Братиславе на местном Национальном стадионе.

Читай также: Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций

Поединок Украина - Северная Македония должен быть сыгран 14 октября.

В своих ближайших матчах квалификации Евро-2024 сборная Украины 9 сентября встретится в польском Вроцлаве с Англией, а 12 сентября сыграет в Милане против Италии.

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с шестью очками занимает второе место в отборочной группе С.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!