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Украина - Северная Македония: названо возможное место проведения матча отбора к Евро-2024

Украинцам предложили сыграть номинально домашний поединок в Чехии.
Сегодня, 15:08
Украина сыграет с Северной Македонией 14 октября / УАФ
Украина сыграет с Северной Македонией 14 октября / УАФ

Матч седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии может состояться в Чехии.

Как сообщает Sport.cz, к Украинской ассоциации футбола с подобным предложением обратилась пражская Славия. Чешский клуб готов предоставить для проведения поединка свой домашний стадион Фортуна Арена и взять на себя расходы за пребывание украинской делегации.

sport.cz
sport.cz

Отмечается, что УАФ также рассматривает вариант с организацией этого матча в столице Словакии Братиславе на местном Национальном стадионе.

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Поединок Украина - Северная Македония должен быть сыгран 14 октября.

В своих ближайших матчах квалификации Евро-2024 сборная Украины 9 сентября встретится в польском Вроцлаве с Англией, а 12 сентября сыграет в Милане против Италии.

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с шестью очками занимает второе место в отборочной группе С.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии

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