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Ребров огласил заявку Украины на матч с Англией

Команды проведут отборочный поединок на Евро-2024.
Сегодня, 09:14
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В субботу, 9 сентября, в рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Англии.

В преддверии поединка главный тренер украинской команды Сергей Ребров озвучил заявку на матч.

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Заявка сборной Украины на матч с Англией:

  • Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
  • Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илля Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Егор Назарина, Михаил Мудрик.
  • Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Отметим, что в заявку не попали Александр Тымчик, Александр Пихаленок и Александр Зубков.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Англия, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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Источник: УАФ

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