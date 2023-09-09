Ребров огласил заявку Украины на матч с Англией
Команды проведут отборочный поединок на Евро-2024.
В субботу, 9 сентября, в рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Англии.
В преддверии поединка главный тренер украинской команды Сергей Ребров озвучил заявку на матч.
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Заявка сборной Украины на матч с Англией:
- Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
- Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илля Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Егор Назарина, Михаил Мудрик.
- Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.
Отметим, что в заявку не попали Александр Тымчик, Александр Пихаленок и Александр Зубков.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Англия, которая начнется в 19:00 по Киеву.
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Источник: УАФ