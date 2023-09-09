Ребров огласил заявку Украины на матч с Англией

В субботу, 9 сентября, в рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Англии.

В преддверии поединка главный тренер украинской команды Сергей Ребров озвучил заявку на матч.

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Заявка сборной Украины на матч с Англией:

Вратари : Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин Защитники : Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илля Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илля Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев, Николай Матвиенко. Полузащитники : Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Егор Назарина, Михаил Мудрик.

: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Егор Назарина, Михаил Мудрик. Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Отметим, что в заявку не попали Александр Тымчик, Александр Пихаленок и Александр Зубков.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Англия, которая начнется в 19:00 по Киеву.

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