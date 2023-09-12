Стала известна заявка сборной Украины на матч с Италией

Сергей Ребров выбрал игроков, на которых рассчитывает в международной игре.

Во вторник, 12 сентября, в рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Италии примет сборную Украины.

В преддверии поединка главный тренер украинской команды Сергей Ребров озвучил список футболистов, которые попали в заявку на игру.

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Заявка сборной Украины на матч с Италией:

Вратари : Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин. Защитники : Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев.

: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев. Полузащитники : Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, Егор Назарина.

: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, Егор Назарина. Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Отметим, что в заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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