Стала известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Сергей Ребров выбрал игроков, на которых рассчитывает в международной игре.
Во вторник, 12 сентября, в рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Италии примет сборную Украины.
В преддверии поединка главный тренер украинской команды Сергей Ребров озвучил список футболистов, которые попали в заявку на игру.
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Заявка сборной Украины на матч с Италией:
- Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
- Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, Егор Назарина.
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.
Отметим, что в заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.
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Источник: УАФ