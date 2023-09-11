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Ребров: У сборной Италии нет кризиса

Специалист принял участие в предматчевой пресс-конференции.
Сегодня, 20:37
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча против Италии в квалификации Евро-2024.

По словам специалиста, его команде будет очень трудно, однако при должной игре можно получить положительный результат.

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"Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра для нас. Я всегда говорю игрокам: «Перед матчем мы должны уважать соперника, но должны сосредоточиться на своей игре».

Если завтра мы не покажем свою игру, то будет трудно. Понимаем, сколь важна эта игра для Италии, но мы должны думать о себе.

Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы получили очко, но это было очень-очень тяжело. Такая же игра нас ждет и завтра. Мы должны быть готовы, верить в себя и понимать, что только своей игрой мы сможем завоевать очки на Сан-Сиро.

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Я не понимаю, почему Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно", - отметил Ребров.

Матч Италия – Украина состоится завтра, 12 сентября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву. 

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