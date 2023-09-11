Ребров: Ярмоленко может сыграть с Италией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о кадровой ситуации в национальной команде перед матчем квалификации к Евро-2024 против Италии.

По словам специалиста, каждый футболист готов выйти в поединке с итальянской командой.

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"Есть небольшие повреждения, но насколько я вижу – все тренируются. После тренировки мы посмотрим и решим. У нас есть 22 игрока и 3 вратаря. До тренировки нет никаких повреждений, кроме микротравм, которые не мешают игрокам.

Сейчас никакой нагрузки, игроки восстанавливаются. Тренировка будет больше для ознакомления с полем. Нет никакой нагрузки, только восстановление".

Ребров сообщил, что Ярмоленко может сыграть с Италией.

"Андрей тренируется. Вы видели, что он был на смене. К сожалению, у него нет практики. Последние 3-4 дня он тренируется в общей группе. Считаю, что его появление завтра вполне возможно", - рассказал Ребров на предматчевой пресс-конференции.

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Матч Италия – Украина состоится завтра, 12 сентября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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