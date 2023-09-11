Спаллетти: Украина знает, как обыграть Италию

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча против Украины в рамках квалификации Евро-2024.

По словам специалиста, украинская команда имеет сильные стороны, благодаря которым может победить.

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"Украина? Они более организованы, чем Северная Македония, и они имеют ясное представление о том, каким должно быть наше и их владение мячом. Мы играем в вертикальную игру, зная, как интерпретировать это пространство. Мы должны это хорошо делать.

Они (Украина) захотят сыграть на контратаках, посмотрите на гол, который они забили Англии. Нам нужна хорошая фаза владения мячом, чтобы выкроить пространство в этих узких пространствах, чтобы играть внутри", - приводит слова Спаллети Corriere della Sera.

Матч Италия - Украина состоится во вторник, 12 сентября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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