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Италия - Украина: обзор и результат матча 12.09.2023

"Желто-синие" уступили в один мяч.
Вчера, 23:40
Италия - Украина / Getty Images
Италия - Украина / Getty Images

Во вторник, 12 сентября, в рамках отбора на Евро-2024 сборная Италии принимала национальную команду Украины.

После первого тайма счет в матче 2:1. Итальянцы забили быстрый гол после ошибки Георгия Судакова, а уже спустя 16 минут Давиде Фраттези удвоил преимущество своей команды.

На это украинская команда ответила одним забитым мячом. Андрей Ярмоленко под занавес тайма смог затолкать мяч в ворота после мощной навалы "желто-синих".

Во второй половине игры у Италии вновь была масса моментов, чтобы отличиться, но перекладина и Георгий Бущан сделали все возможное, чтобы сохранить нынешний результат.

К сожалению, украинцы забить так и не смогли, ввиду чего сборная потеплела весьма заслеженное поражение со счетом 1:2.

Статистика матча Италия - Украина отбора на Евро-2024

Италия - Украина 2:1

Голы: Фраттези, 12, 28 - Ярмоленко, 41

Ожидаемые голы (xG): 2.01 - 1.05
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 22 - 8
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 5 - 14
Атаки: 129 - 61

Италия: Доннарумма, Димарко (Бираги, 58), Бастони, Скальвини, Ди Лоренцо, Барелла (Кристане, 84), Локателли, Фраттези, Дзакканьи (Ньонто, 58), Распадори (Ретеги, 72), Дзаньоло (Орсолини, 72).

Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля, Степаненко (Сидорчук, 84), Зинченко (Буяльский, 75), Судаков, Цыганков (Ванат, 75), Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбык (Яремчук, 58)

Предупреждения: Миколенко (38), Конопля (62), Степаненко (76), Забарный (78)

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