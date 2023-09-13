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Ребров: Итальянцы не удивили, им помог быстрый гол

Украинский наставник поделился мыслями о прошедшем поединке, который завершился первым для него поражением на посту тренера сборной.
Сегодня, 00:50
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Сборная Украины уступила сборной Италии со счетом 1:2 в рамках отбора ЧЕ-2024.

После матча главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров прокомментировал игру своей команды, оппонента, а также шансы Украины в борьбе за место на турнире.

"Итальянцы не удивили, они пытались играть очень интенсивно с первой минуты. Им помог быстрый гол. Да, они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись в игру", - цитирует тренера официальный сайт УАФ.

"Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Благодарю ребят еще раз, ведь очень непросто играть после тяжелого поединка с Англией. Италия играла очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом".

Ребров рассказал, как футболисты сборной настраивались в перерыве перед вторым таймом.

"Футболисты просто отдохнули после тяжелейшего первого тайма. В начале второго мы создали несколько моментов, пытались играть с мячом. Мы указали на несколько ошибок, сделали некоторые замечания. Но я считаю, что это больше психология самих игроков".

Источник: Getty Images

"Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня. Мы пытались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело – много сил они отдали в игре с Англией. Хочу еще раз напомнить, с кем мы играем. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис".

"Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры — с Англией и Италией — были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие две игры мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен , что у нас есть шансы".

Украинский наставник также поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Как и в игре с Англией, была хорошая атмосфера. Сегодня было меньше украинцев, но я видел, как итальянцы поддерживали Украину. Мы очень благодарны за это. Но такая атмосфера на руку хозяевам поля - Сан-Сиро очень помог сборной Италии. Мы благодарны за то, что играем здесь, что Италия нас так приняла"

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами игрового дня квалификации чемпионата Европы 2024 года..

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