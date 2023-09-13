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Спаллетти: Мы позволили Украине создать минимум моментов

По мнению итальянского тренера, украинская сборная мало на что могла претендовать в этой встрече.
Сегодня, 01:01
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины неудачно съездила на выезд в Милан в рамках отбора ЧЕ-2024.

"Желто-синие" под руководством Сергея Реброва уступили Италии со счетом 1:2. На дубль Давиде Фраттези украинцы ответили лишь голом Андрея Ярмоленко.

Главный тренер "скуадры адзурры" Лучано Спаллетти считает, что его подопечные мало что позволили создать своим оппонентам.

"Мы должны быть счастливы, потому что не всегда можно сделать невозможным атакующие действия соперника. Мы дали Украине всего два шанса в первом тайме и две контратаки во втором. Не могу жаловаться – команда сыграла хорошо", - цитирует итальянца официальный сайт УАФ.

"На последних минутах соперник бросил в атаку больше игроков, потому что поражение с большей разницей мячей для него мало что изменило бы. Однако нам нужно было действовать лучше и забивать третий и четвертый голы".

Напомним, что ан ISPORT можно ознакомиться со словами главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который прокомментировал прошедший поединок квалификации чемпионата Европы-2024.

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