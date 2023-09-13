Судаков назвал причину своей фатальной ошибке в игре с Италией

В рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде проиграла Италии (1:2).

Первый гол итальянцев произошел после ошибки Георгия Судакова, который поскользнулся в простой ситуации. По словам полузащитника, такое произошло из-за того, что он выбрал неправильные бутсы.

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"Очень досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне нельзя так ошибаться. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой надо подбирать обувь. Я обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими обувать. Потом переобулся, стало намного легче. Это моя ошибка, я это понимаю.

Хочу извиниться перед командой, болельщиками, потому что на таком уровне нельзя так ошибаться", - отметил игрок.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина.

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