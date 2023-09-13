iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судаков назвал причину своей фатальной ошибке в игре с Италией

Украинец стал антигероем эпизода.
Сегодня, 07:55
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде проиграла Италии (1:2).

Первый гол итальянцев произошел после ошибки Георгия Судакова, который поскользнулся в простой ситуации. По словам полузащитника, такое произошло из-за того, что он выбрал неправильные бутсы.

Читай также: Ребров: Итальянцы не удивили, им помог быстрый гол

"Очень досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне нельзя так ошибаться. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой надо подбирать обувь. Я обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими обувать. Потом переобулся, стало намного легче. Это моя ошибка, я это понимаю.

Хочу извиниться перед командой, болельщиками, потому что на таком уровне нельзя так ошибаться", - отметил игрок.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком
Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию
Тренер Беринчика отреагировал на слухи о переговорах о бое с Крузом Тренер Беринчика отреагировал на слухи о переговорах о бое с Крузом
Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс10:57
Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком
Европа10:35
Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию
Бокс09:58
Тренер Беринчика отреагировал на слухи о переговорах о бое с Крузом
Европа09:35
Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь
Евро-202409:30
Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Англию и Италию
Киберспорт09:15
ESL Pro League Season 18: NAVI - 5yclone, Apeks - M80
Украина09:00
Луческу объяснил, почему не завершает карьеру тренера
Украина08:40
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Бокс08:30
Хргович объяснил, почему он станет следующим соперником Усика
Евро-202408:10
Евро-2024: Италия обошла Украину в таблице
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK