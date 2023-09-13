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"Никто не сдается": Ярмоленко оценил поражение Украины от Италии

Лидер украинской сборной подвел итоги отборочных игр на Евро-2024 в сентября.
Сегодня, 12:00
Андрей Ярмоленко / УАФ
Андрей Ярмоленко / УАФ

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче отбора Евро-2024.

По словам капитана команды, сборная продолжит бороться за выход из группы.

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"Конечно, была трудная игра. Думаю, что на фоне того, что мы играли через два дня на третий, трудно противостоять такому сопернику, как Италия, после такой сборной как Англия. Где-то, наверное, сказалась усталость. Результат по игре.

В футболе бывают победы, бывают поражения. Самое главное – двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас ничего не кончилось. Все только начинается, начинается самое интересное. Поэтому сделаем выводы, разберем эту игру и будем работать и двигаться дальше.

Никто не сдается. Конечно, могло сложиться по-разному, но результат на табло. Нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили сегодня", - отметил Ярмоленко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Источник: УАФ

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Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

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