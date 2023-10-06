Ребров довызвал в сборную Украины защитника Днепра-1

Национальная команда будет готовиться к играм в отборе Евро-2024.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров расширил список игроков, которые примут участие в подготовке к матчам в квалификации чемпионата Европы-2024.

Специалист довызвал в национальную команду защитника из Днепра-1 Александра Сватка.

Таким образом, всего в расположение сборной прибудет 26 футболистов.

Напомним, ранее из-за травмы у вингера Жироны Виктора Цыганкова в расположение "сине-желтых" были вызваны полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок и форварда Сандерленда Назарий Русин, который заменит Андрея Ярмоленко.

Сборная Украины начнет тренировочный сбор 8 октября в Праге, где 14 числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

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