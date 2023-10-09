"Очень сильная команда": Судаков оценил игру Северной Македонии

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о подготовке команды к матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

По словам специалиста, футболисты донецкого Шахтера прибыли в расположении команды в отличном настроении.

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"Мы прибыли в Прагу в хорошем настроении - я имею в виду игроков Шахтера. Ведь недавно мы показали очень зрелищную игру в Лиге чемпионов. Уступая - 0:2, сумели победить. Похожая ситуация была и в матче сборной с Северной Македонией. Также проигрывали, но в конце выиграли - 3:2. Сейчас будем готовиться к следующим поединкам.

После таких камбэков понимаешь, что в футболе возможно все. Надо работать и верить в свои силы, тогда все будет хорошо. После матча с Антверпеном мы сразу отправились в Прагу. Я здесь уже три дня, то есть время для отдыха было, я уже полностью восстановился. Сегодня была первая тренировка - ребята из Динамо просто немного пробежались, а представители Шахтера еще и сделали упражнения на технику и поиграли в квадрат".

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Судаков отметил прошлые результаты Северной Македонии.

"Северная Македония - соперник непростой, и мы это уже увидели. Недавно македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда. Но надеемся, что в Праге будет больше наших болельщиков и, соответственно, больше поддержки. Мы это почувствуем, и играть будет легче, чем в первом матче, на выезде. Надо серьезно настраиваться на игру с первых минут, чтобы не получилось так, как в предыдущей встрече", - отметил Георгий.

Напомним, в октябре команда Сергея Реброва проведет игры против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

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