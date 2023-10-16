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Босния и Герцеговина - Португалия 0:5: обзор матча и результат игры 16.10.2023

Гости еще в первом тайме сняли все вопросы, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.
Вчера, 23:49
Португалия разгромила Боснию и Герцеговину / Getty Images
Португалия разгромила Боснию и Герцеговину / Getty Images

В понедельник, 16 октября, Босния и Герцеговина в рамках восьмого тура квалификации Евро-2024 принимала на своем поле Португалию.

Команда Роберто Мартинеса еще в первом тайме не оставила хозяевам поля ни малейшего шанса на успех, отправив в их ворота пять безответных мячей.

Начало разгрому положил Криштиану Роналду, отличившись с пенальти в начале встречи и с игры на 20-й минуте. После еще по голу добавили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Феликс. Во втором тайме счет в поединке остался неизменным.

Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход на Евро-2024, выиграла все свои восемь матчей квалификации и с 24 очками возглавляет отборочную группу. Босния и Герцеговина с девятью баллами расположилась на пятой позиции.

Статистика матча Босния и Герцеговина - Португалия в отборе Евро-2024

Босния и Герцеговина - Португалия 0:5

Голы: Роналду, 5 (пен.), 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феликс, 41

Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 3.68
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 2 - 9
Удары в створ: 0 - 6
Угловые: 4 - 2
Фолы: 7 - 9
Атаки: 57 - 133

Босния и Герцеговина: Шехич (Василь, 72) - Дедич, Баришич (Гойкович, 72), Гаджикадунич, Колашинац - Пьянич, Цимирот - Стеванович (Гамулич, 65), Рахманович (Хаджиахметович, 46), Демирович (Газибегович, 46) - Джеко

Португалия: Кошта - Далот, Диаш, Инасиу, Канселу - Фернандеш (Р. Невеш, 79), Перейра, Отавиу (Ж. Невеш, 85) - Роналду (Жота, 65), Жоау Феликс (Витинья, 79), Леау (Нету, 65)

Предупреждения: Гаджикадунич 83, Колашинац 88.

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