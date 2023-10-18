Миколенко - о голе Мудрика: Неплохая голевая передача от меня была

Защитник пошутил во время флеш-интервью.

Мудрик (№10) и Миколенко против мальтийцев / УАФ

Сборная Украины в матче против Мальты в рамках отбора на Евро-2024 смогла одержать победу со счетом 3:1[/link_local], а последний гол в матче забил Михаил Мудрик.

Мяч партнера по команде прокомментировал Виталий Миколенко.

Там голевая передача просто неплохая от меня была (смеется, прим.). А там дальше дело было простое, забить. Он большой молодец, очень хотел забить, потому что для атакующего игрока это важно. Я рад за него и поздравляю с этим.

Напомним, что для вингера Челси этот мяч стал первым официальным в составе сборной Украины. Мудрик отличился первым голом за сборную УкраиныВидео гола Мудрика также доступно на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!