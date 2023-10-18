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Мудрик отличился первым голом за сборную Украины

Футболист забил в стиле Евгения Коноплянки.
Сегодня, 00:18
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Михаил Мудрик отличился первым голом за сборную Украины.

Хавбек уже забивал в футболке "желто-синих" в игре против Боруссии Менхенгладбах, но но этот гол не признается ФИФА и УЕФА, как мяч забитый в официальной встрече.

Игрок отличился на 85-й минуте игры против Мальты (3:1). Полузащитник сделал сольный проход и сместился в центр, после чего нанес удар с дальней дистанции прямо в верхний угол ворот.

Отметим, за национальную команду Мудрик провел уже шесть официальных матчей, отдав два ассиста.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Мальта - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Михаил Мудрик

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