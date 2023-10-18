Тренер Мальты: Проиграли из-за Мудрика

Национальная сборная Украины победила в выездном матче отбора на чемпионат Европы Мальту и вышла на второе место в отборочной группе.

"Проиграть первый тайм со счетом 1:2 было досадно, особенно с такими пропущенными голами. Сначала ужасный автогол, а затем пенальти, но я считаю, что эпизод с пенальти - это техника и умение Мудрика, который бежал с мячом очень быстро. Ментально нам было очень сложно в этот момент", - сказал Марколини.

Именно Михаил Мудрик тренер считает главной причиной поражения своей команды

"Мудрик - невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно создавал опасность, заработал пенальти, забил гол. Вот почему Челси заплатил за него большие деньги. Это футбол, игроки как он делают разницу - и он сделал разницу".

На ISPORT можно посмотреть видеообзор матча Мальта - Украина.

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