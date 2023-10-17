Защитник сборной Мальты занес мяч в свои ворота после паса Судакова

Во вторник, 17 октября, сборная Мальты принимает на своем поле Украину в рамках квалификации на Евро-2024.

После первого тайма "желто-синие" ведут со счетом 2:1, при этом наши парни пропустили первыми.

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Возобновить паритет на табло хотели игроки команды гостей, однако решил это сделать защитник Мальты Райан Камензули.

Игрок увидел прекрасную передачу Георгия Судакова на дальную штангу и решил эффектно в подкате оставить снаряд, но что-то пошло не так.

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