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Матч Украины и Италии откроет оперный певец, переживший пять пулевых ранений

Сергей Иванчук был серьезно ранен после того, как он вернулся в Украину, чтобы доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей из зон боевых действий.
Сегодня, 18:39
Сергей Иванчук / https://www.instagram.com/_.ivanchuk._/
Сергей Иванчук / https://www.instagram.com/_.ivanchuk._/

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины проведет свой главный матч всего 2023 года.

В рамках последнего, десятого тура отбора на чемпионат Европы-2024 "желто-синие" под предводительством Сергея Реброва сыграют со сборной Италии.

Для такого особенного поединка был приглашен особенный гость. Как сообщает УАФ, гимн Украины перед поединком с итальянцами исполнит оперный певец Сергей Иванчук.

До 24 февраля 2022 года Сергей учился в Италии на оперного певца. Но после того, как россия  развязала полномасштабную войну на территории Украины, он вернулся домой.

Иванчук занимался доставкой гуманитарной помощи и эвакуацией мирных жителей из зон боевых действий в Харьковской и Сумской областях.

В марте этого года Сергей попал под обстрел вражеской ДРГ, в результате чего получил пять пулевыъ ранений, одно из которых прострелило его легкое. Хирурги спасли его жизнь и его карьеру, так как он снова может петь.

На данный момент Иванчук проходит курс лечения и реабилитации в Германии, где проводит регулярные благотворительные концерты и мероприятия, за счет которых ему удалось собрать на помощь Украине более двух миллионов евро.

По информации источника, после матча Украина - Италия на его странице в Instagram пройдет благотворительный аукцион, где будут разыгрываться футболки и мячи с автографами игроков украинской сборной.

Напомним, что стартовый свисток матча за выход на чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Италии прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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