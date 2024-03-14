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Игрок Боснии и Герцеговины включил Украину в список лучших сборных Европы

Баришич отметил выступление украинцев на мировой арене.
Сегодня, 16:17
Адриан Баришич / Instagram
Адриан Баришич / Instagram

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич поделился мнением о предстоящем матче с Украиной в отборе на Евро-2024.

По словам футболиста, коллектив Сергея Реброва очень силен.

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"Про Украину, мы знаем, что это очень хорошая команда, у них замечательные игроки, возможно, они не в топ-10 команд мира, но в Европе я бы точно отнес их в 12 лучших национальных сборных.

У них, я думаю, девять игроков, играющих в топ-5 лиг Европы, а также много игроков Шахтера. Мы все знаем, что Шахтер действительно качественный клуб, всегда играющий в еврокубках, поэтому против них нам будет непросто, но, как мы уже видели, ни одна игра не бывает легкой, поэтому и эта не будет", - приводит слова футболиста RTV Slon.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта, начало в 21.45. Победитель в финальном матче мини-турнира сыграет с сильнейшим из пары Израиль – Исландия.

Напомним, сборная Украины объявила о проведении еще одного контрольного матча в июне.

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