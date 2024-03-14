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"Матч всей жизни": Пьянич о противостоянии с Украиной

Знаменитый футболист оценил шансы на выход на Евро-2024.
Сегодня, 17:45
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался о предстоящем матче с Украиной в отборе на Евро-2024.

По словам футболиста, команда отдаст все силы, чтобы выйти в финал квалификации.

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"Я ожидаю матча всей жизни. Мечтаю со сборной Боснии и Герцеговины поехать на чемпионат Европы. Я впервые в истории был в форме своей страны на чемпионате мира, и хотел бы быть на Евро, в котором мы до сих пор не участвовали. Нас ждет тяжелый матч, но большая мотивация и наши болельщики будут преимуществом для команды.

У Украины очень качественная команда. Они молодая и сильная команда. Я наблюдал за ними несколько раз, и это очень хорошая команда, которая доставила много проблем Италии в квалификации. Это много говорит про их качества", - приводит слова Пьянича SPORT CENTAR.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта, начало в 21.45. Победитель сыграет с сильнейшим из пары Израиль – Исландия.

Ранее игрок Боснии и Герцеговины включил Украину в список лучших сборных Европы.

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