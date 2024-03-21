Зинченко оценил уровень игры Боснии и Герцеговины

Футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался поделился мнением про полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

По словам игрока Арсенала, сборные показывают равные уровень, ведь все зависит от желания.

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"Футбол сейчас выходит на такой уровень, я говорю о сборных, когда все более или менее одинаково выступают. Но на первое место здесь выходит желание.

Конечно, это индивидуальные моменты, когда игрок делает разницу на футбольном поле. Потому что, когда ты играешь за сборную, у тебя много моментов не бывает. Поэтому все моменты, которые у тебя есть, нужно реализовывать", - сказал Зинченко в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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