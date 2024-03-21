Украина сыграет с Исландией в финале отбора на Евро-2024

Одна из сборных получит путевку на турнир.

Сборная Украины переиграла национальную команду Боснии и Герцеговины в полуфинале квалификации на чемпионат Европы-2024.

В решающем поединке подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Исландии.

Читай также: Плей-офф отбора к Евро-2024: Польша уничтожила Эстонию, Уэльс разгромил Финляндию

"Викинги" в полуфинале разгромили Израиль (4:1).

Матч Украина - Исландия состоится 26 марта. Победитель выйдет на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!