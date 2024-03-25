"Нужно меньше говорить": Яремчук высказался о поединке с Исландией

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от финала плей-офф за выход на Евро-2024 против сборной Исландии.

По словам игрока, национальная команда должна отдать все силы, чтобы выйти на чемпионат Европы.

Читай также: Украина - Исландия: прогноз на финал отбора на Евро-2024

"Нужно меньше говорить в прессе, что это матч нашей жизни, что нужно обязательно побеждать. Нам нужно меньше говорить и больше делать на футбольном поле. Все мы понимаем, что это важнейший матч для нас.

Все ребята выступают на достаточно высоком уровне в своих клубах, и представлять свою страну – это совсем иначе. Поэтому нужно меньше говорить и завтра показать на футбольном поле, что мы не на словах хорошие футболисты, а на деле".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется 26 марта в 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!