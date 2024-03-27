Зинченко: Эмоции очень похожи на те, что были после игры со Швецией на Евро-2020

Сборная Украины одолела Исландию в финале плей-офф отбора на Евро-2024 и прошла на континентальное первенство.

Один из лидеров "желто-голубых" Александр Зинченко поделился эмоциями от попадания на важный турнир.

"Один из самых эмоциональных матчей. Вспоминал игру со Швецией на Евро-2020 - очень похожие эмоции.

Ребров в перерыве сказал, чтобы мы верили в результат, что мы сможем забить, чтобы мы продолжали играть и придерживаться своих позиций и верить в то, что мы сможем забить.

Также мы завели друг друга, потому что понимали, что нас ждут очень тяжелые 45 минут, но мы должны отдать всех себя ради результата.

Не скажу, что исландцы превосходили нас в первом тайме - просто мы пропустили мяч. Еще до игры я говорил, что нам нужно обратить внимание на некоторых их игроков, у которых есть индивидуальное мастерство. Альберт Гудмундссон, который забил сегодня, забил трижды Израилю. Он хорошо разобрался в моменте и забил роскошный мяч, но мы среагировали как надо", - сказал полузащитник.

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Также футболист отреагировал на замечание о своей не очень высокой эмоциональности на флеш-интервью.

"Все эмоции оставил в раздевалке.

Это супер, что мы вышли на Евро.

Спасибо всем нашим болельщикам, на протяжении всего времени мы чувствовали их поддержку. Без них мы бы не получили этот результат. Я очень горжусь быть украинцем. Я очень горжусь быть одним из тех людей, которые сейчас находятся в Украине, которые отдают свою жизнь ради нашей свободы.

Об этом нужно говорить, об этом нужно кричать каждый день. Только так мы сможем победить", - резюмировал Александр.

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