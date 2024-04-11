Невероятная опрометчивость: в Англии семь тысяч свадеб придутся на матчи сборной на Евро-2024

В июне стартует чемпионат Европы по футболу, прошедший на футбольных полях Германии. Также этот месяц очень популярен у людей, которые планируют вступить в брак, чтобы именно тогда провести свадьбу.

Как сообщает британский таблоид The Sun, статистик Эд Джефферсон подсчитал, что около семи тысяч пар запланировали дату свадьбы в этом году, совпадающую с матчами сборной Англии на Евро-2024.

Были проведены исследования среди болельщиков, имеющих опыт быть гостем на свадьбе во время матча сборной Англии, почти каждый из них признался, что наблюдал за матчем на телефоне, или хотя бы время от времени проверял счет.

Более того, почти каждый десятый из опрошенных признался, что тихонько удирал с праздника, что спокойно просмотреть поединок, а затем вернуться.

Источник: Getty Images

Кроме того, в Великобритании составили список из крупнейших "ляпов" футбольного болельщика, в который вошел пункт о назначении свадьбы на дату важного футбольного матча.

ТОП-10 "ляпов" фаната

Забыть билеты на дому и понять это перед самым стадионом Покинуть стадион раньше и пропустить камбек любимой команды Пропустить гол, пока покупаешь еду/напитки на стадионе Пропустить матч, потому что перепутал дату/время начала Проспать игру Опоздать на матч Случайно прийти на стадион в цветах соперника Назначить дату свадьбы в день важного матча Случайно назначить свидание девушке на время матча Сидеть рядом с фанатами, бьющими в барабаны

На ISPORT также доступен расписание всех матчей Чемпионата Европы-2024, в том числе и сборной Украины.

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