iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Невероятная опрометчивость: в Англии семь тысяч свадеб придутся на матчи сборной на Евро-2024

Некоторым фанатам придется тяжело.
Сегодня, 11:58
Свадьба на стадионе / Getty Images
Свадьба на стадионе / Getty Images

В июне стартует чемпионат Европы по футболу, прошедший на футбольных полях Германии. Также этот месяц очень популярен у людей, которые планируют вступить в брак, чтобы именно тогда провести свадьбу.

Как сообщает британский таблоид The Sun, статистик Эд Джефферсон подсчитал, что около семи тысяч пар запланировали дату свадьбы в этом году, совпадающую с матчами сборной Англии на Евро-2024.

Были проведены исследования среди болельщиков, имеющих опыт быть гостем на свадьбе во время матча сборной Англии, почти каждый из них признался, что наблюдал за матчем на телефоне, или хотя бы время от времени проверял счет.

Более того, почти каждый десятый из опрошенных признался, что тихонько удирал с праздника, что спокойно просмотреть поединок, а затем вернуться.

Источник: Getty Images

Кроме того, в Великобритании составили список из крупнейших "ляпов" футбольного болельщика, в который вошел пункт о назначении свадьбы на дату важного футбольного матча.

ТОП-10 "ляпов" фаната

  1. Забыть билеты на дому и понять это перед самым стадионом
  2. Покинуть стадион раньше и пропустить камбек любимой команды
  3. Пропустить гол, пока покупаешь еду/напитки на стадионе
  4. Пропустить матч, потому что перепутал дату/время начала
  5. Проспать игру
  6. Опоздать на матч
  7. Случайно прийти на стадион в цветах соперника
  8. Назначить дату свадьбы в день важного матча
  9. Случайно назначить свидание девушке на время матча
  10. Сидеть рядом с фанатами, бьющими в барабаны

На ISPORT также доступен расписание всех матчей Чемпионата Европы-2024, в том числе и сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Полиция арестовала фанатов Барселоны за нацистские и расистские жесты во время матча с ПСЖ Полиция арестовала фанатов Барселоны за нацистские и расистские жесты во время матча с ПСЖ
Байер - Вест Хэм: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 11.04.2024 Байер - Вест Хэм: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 11.04.2024
Промоутер сообщил, когда Богачук проведет следующий бой Промоутер сообщил, когда Богачук проведет следующий бой
Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24: Атлетико обошел ПСЖ и Барселону Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24: Атлетико обошел ПСЖ и Барселону
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:30
Полиция арестовала фанатов Барселоны за нацистские и расистские жесты во время матча с ПСЖ
Лига Европы13:18
Байер - Вест Хэм: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 11.04.2024
Бокс13:06
Промоутер сообщил, когда Богачук проведет следующий бой
Лига Чемпионов12:58
Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24: Атлетико обошел ПСЖ и Барселону
Бокс12:40
"Его костяшки, как край стола": американец, принявший российское гражданство, вспомнил поражение от Кличко
Европа12:15
Симеоне едва не подрался со спортивным директором Боруссии
Евро-202411:58
Невероятная опрометчивость: в Англии семь тысяч свадеб придутся на матчи сборной на Евро-2024
Бокс11:50
"Это факты": Фьюри объяснил, почему Усик его не победит
Украина11:35
Шахтер будет судить арбитр из Донбасса: впервые на матче УПЛ судей назначили с помощью жеребьевки
Лига Чемпионов11:24
"Я не сомневаюсь": Луис Энрике оценил поражение от Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK