Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть срок подачи заявок на Евро-2024

Например, у Англии и Шотландии будут товарищеские матчи в этот день.

Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть дедлайн подачи заявки на Евро-2024, пишет Sky Sports.

Отметим, что сборные должны подать заявки на Евро-2024 до полуночи пятницы, 7 июня.

Однако у многих команд, в частности у Англии и Шотландии на этот день запланированы товарищеские встречи, и на подачу заявки останется всего пара часов.

Издание предполагает, что УЕФА откажет в переносу дедлайна, так как в правилах четко указано, что все заявки должны быть поданы за неделю до старта турнира.

Однако теми же праивлами предсмотрены замены в составах, если игроки не могут принять участие из-за травм.

Также союз планирует обсудить на следующей неделе увеличение заявки с 23 до 26 человек, как это было в 2021 и 22-м годах.

Ранее также сообщалось, кто будет показывать Евро-2024 в Украине.

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