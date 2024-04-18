Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть срок подачи заявок на Евро-2024
Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть дедлайн подачи заявки на Евро-2024, пишет Sky Sports.
Отметим, что сборные должны подать заявки на Евро-2024 до полуночи пятницы, 7 июня.
Однако у многих команд, в частности у Англии и Шотландии на этот день запланированы товарищеские встречи, и на подачу заявки останется всего пара часов.
Издание предполагает, что УЕФА откажет в переносу дедлайна, так как в правилах четко указано, что все заявки должны быть поданы за неделю до старта турнира.
Однако теми же праивлами предсмотрены замены в составах, если игроки не могут принять участие из-за травм.
Также союз планирует обсудить на следующей неделе увеличение заявки с 23 до 26 человек, как это было в 2021 и 22-м годах.
Ранее также сообщалось, кто будет показывать Евро-2024 в Украине.
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