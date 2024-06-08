Нападающий сборной Польши пропустит Евро-2024 из-за травмы в матче с Украиной

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик не сможет сыграть на Евро-2024 из-за травмы, полученной уже в дебюте товарищеского матча с Украиной (3:1).

Об этом после игры сообщил главный тренер польской национальной команды Михал Пробеж, также проанализировав сам поединок.

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"Прежде всего хотел бы выразить соболезнования семье погибшего солдата - это очень трудный момент для родителей. Соболезнования от имени всей сборной и Федерации футбола Польши.

Игра прошла хорошо. Мы хорошо начали, но повреждение Милика на второй минуте привело к тому, что он не поедет на Евро.

Мы забивали, но нам не хватало контроля мяча. Во втором тайме мы были сильными и создали несколько моментов. То, что мы хотели, мы делали. Мы обращали внимание на опасные моменты и реагировали.

Состояние шести игроков сейчас неизвестно, нам нужно выяснить его с врачом. Еще не известно, поедут ли они на Евро", - сказал Пробеж после матча.

Отметим, что Милик из-за травмы колена также пропустил предыдущий Евро-2020.

На чемпионате Европы-2024 сборная Польши сыграет в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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