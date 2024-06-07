Польша - Украина 3:1 обзор и результат товарищеского матча 07.06.2024
В пятницу, 7 июня, в рамках товарищеского матча сборная Польши принимала Украину. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.
В первом тайме наши футболисты провели ужасный отрезок в стартовые 30 минут. "Желто-синие" умудрились пропустить трижды после глупых индивидуальных ошибок в обороне.
Под занавес тайма все же украинская сборная смогла отыграть один мяч благодаря усилиям Руслана Малиновского и Артема Довбика, который и завершил атаку точным ударом.
Во второй половине игры команды продолжили создавать моменты у чужих ворот, однако голы все не виднелись. Причиной этому является надежная игра голкиперов.
В итоге, мачт так и завершился со счетом 3:1, где подопечные Сергея Реброва потерпели довольно болезненное поражение.
Статистика товарищеского матча Польша - Украина
Польша - Украина 3:1
Голы: Валукевич, 11, Зелиньски, 16, Романчук, 30 - Довбик, 41
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 17 - 14
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 6 - 11
Польша: Скорупски, Саламон, Кивер, Валюкевич (Берешиньски, 61), Залевски (Пухач, 72), Зелиньски (Левандовски, 61), Романчук (Модер, 60), Шиманьски, Скурась, Милик (Урбаньски, 5; Калузиньски, 61), Букса.
Украина: Бущан, Тымчик, Бондарь, Таловеров, Миколенко (Зинченко, 46), Ярмоленко (Цыганков, 70), Зубков (Мудрик, 70), Сидорчук, Малиновский (Михайличенко, 70), Судаков (Шапаренко, 81), Довбик (Ванат, 76).
Предупреждения: Тымчик (49), Малиновский (56), Таловеров (86).
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