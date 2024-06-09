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В Германии арестовали подозреваемого в планировании теракта на Евро-2024

Вероятно, он является активным членом ячейки ИГИЛ.
Сегодня, 15:20
Getty Images
Getty Images

Немецкая полиция задержала мужчину, которого подозревают в планировании теракта на Евро-2024, пишет Focus со ссылкой на Bild.

23-летний Суфьян Т., имеющий гражданство Германии, Марокко и Польши, подал заявку на должность стюарда на Евро-2024. Однако в ходе проверки вызвал подозрения.

Полиция проинформировала Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, и вскоре следователи обнаружили подозрителдьную активность мужчины в Интернете и сомнительные денежные потоки.

Предполагается, что задержанный - член Вилаят Хорасан, одной из ячеек ИГИЛа. Также выяснилось, что после отказа на Евро, Суфьян пытался получить работу на фестивале Rock Am Ring и гонке 24 часа Нюрбургринга.

На текущий момент мужчина находится под стражей, а полиция выясняет его прошлое. Считается, что он может быть активным членом террористической ячейки.

Напомним, ранее также во Франции был задержан предполагаемый террорист.

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