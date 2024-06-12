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Футбол

Четыре игрока сборной Украины вошли в символическую сборную самых дорогих футболистов группы E

А еще пятеро бельгийцев и два словака.
Вчера, 16:00
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Портал Трансфермаркт составил символическую сборную самых дорогих игроков группы Е на Евро-2024.

Напомним, что помимо Украины в нее вошли Бельгия, Словакия и Румыния.

А в символическую сборную самых дорогих футболистов группы вошло сразу четыре украинца. Самым дорогим игроком "желто-синих" стал Александр Зинченко, который оценвиается в 38 млн евро.

За ним следует Артем Довбик (35 млн евро), Илья Забарный (32 млн евро) и Андрей Лунин (25 млн евро). А самым дорогим игроком группы стал вингер сборной Бельгии Жереми Доку с ценником в 65 млн евро.

Интересно, что в топ самых дорогих попали сразу два игрока сборной Словакии - Милан Шкриньяр (30 млн евро) и Давид Ганцко (35 млн евро).

Напомним, что с расписанием всех матчей на Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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