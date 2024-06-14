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Сербские фанаты уже устроили стычки с немецкой полицией

Это произошло во время открытой тренировки национальной команды.
Сегодня, 00:11
Сборная Сербии / Getty Images
Сборная Сербии / Getty Images

Фанаты сборной Сербии уже устроили проблемы немецкой полиции, пишет Bild.

Конфликт возник во время открытой тренировки национальной команды. Один из болельщиков пробрался на поле и намеревался сфотографироваться с футболистами.

Его быстра задержали стюарды и полиция, чем вызвали негодование трибун. Сербские фанаты начали оскорблять представителей закона, а он даже бросил в толпу фаер.

С одной стороны, все это случилось там, где фаер мог вызвать пожар, с другой стороны, сотрудники стадиона быстро локализовали проблему. 

Также немемцкая полиция получила сообщение, что группа сербских фанатов планирует провокации на матче против сборной Англии.

Ранее также сообщалось, что шотландские фанаты выпили все пиво в аэропортах своей страны.

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