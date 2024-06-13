Шотландские фанаты выпили все пиво в аэропортах страны

Болельщики очень "волнуются" перед матчем национальной команды.

Шотландские болельщики отправились на матч-открытие чемпионата Европы 2024 года, в котором их сборная встретится с хозяевами турнира – Германией.

Как сообщает The Sun, сразу из нескольких аэропортов сообщалось, что в находящихся на их территории пабах и барах закончилось пиво из-за наплыва футбольных фанатов.

Фанаты прибывали в аэропорт задолго до рейса и просто высушивали все пиво в заведениях.

О подобном случае также сообщается и в аэропорту английского Манчестера.

Напомним, что Евро-2024 стартует уже в эту пятницу, 14 июня, матчем Германия – Шотландия. Расписание всех матчей чемпионата Европы доступно на нашем сайте.

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