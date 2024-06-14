Тренер сборной Румынии рассказал, за счет чего команда намерена побеждать

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску рассказал, за счет чего його команда намерена обыграть соперников.

Напомним, Румыния будет играть в группе Е с Украиной, Бельгией и Словенией.

Йорданеску заявил, что намерен недооценивать противников, которые обладают большим опытом, чем его команда. Однако за счет труда можно заслужить победу.

"У наших соперников есть большая индивидуальная ценность: лучшие игроки Европы, лучшие тренеры, это опытные команды. Украина участвует в четвертом турнире подряд, если говорить о Словакии, она проводит третий турнир подряд.

Бельгия, наверное, устала от того, сколько европейских чемпионатов она сыграла. Мы постараемся компенсировать это большим трудом и энтузиазмом, которые будут использоваться сбалансировано", - приводит слова Йорданеску Prosport.

Напомним, расписание Евро-2024 доступно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!