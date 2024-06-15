Матч-открытие Евро-2024 установил два рекорда

В пятницу, 14 июня, Евро-2024 стартовал матчем между сборными Германии и Шотландии.

Команда Юлиана Нагельсманна вчистую разгромила соперника 5:1 и установила два рекорда.

Во-первых, немцы никогда не побеждали на Евро с разницей в четыре мяча, так что это самая результативная победа в истории Бундестим.

А во-вторых, матч-открытие Евро никогда не был настолько результативным, это так же новый рекорд.

С кратким обзором матча Германия - Шотландия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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