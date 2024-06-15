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Венгрия - Швейцария 1:3 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 15.06.2024

Команда Мурата Якина стартовала с победы, уверенно одолев оппонента.
Сегодня, 19:09
Венгрия - Швейцария / Getty Images
Венгрия - Швейцария / Getty Images

В субботу, 15 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 Швейцария обыграла Венгрию со счетом 3:1.

К перерыву швейцарцы дважды расписались в воротах соперника усилиями Квадво Дуа и Мишеля Эбишера.

В середине второго тайма Барнабаш Варга отыграл один мяч, но уже в добавленное время Брель Эмболо забил третий гол своей команды, установив тем самым окончательный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Венгрия - Швейцария в первом туре ЧЕ-2024:

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Венгрия - Швейцария 1:3
Голы: Варга, 66 - Дуа, 12, Эбишер, 44, Эмболо, 90+3

xG: 1.34 - 2.50
Удары: 5 - 15
Удары в створ ворот: 2 - 7
Владение мячом: 44% - 56%

Венгрия: Гулачи - Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Салай (Адам, 80) - Фиоло, А. Нодь (Кляйнгайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардои, 79) - Шаллаи, Собослаи - Варга.

Швейцария: Зоммер - Шер, Аканджи, Родригес - Видмер (Стергиу, 68), Джака, Фройлер (Сьерро, 85), Ндойе (Ридер, 86) - Эбишер, Варгас (Эмболо, 74) - Дуа (Амдуни, 68).

Предупреждения: Салай, Фиоло — Видмер, Фройлер.

ИсточникMEGOGO

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