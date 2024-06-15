Зинченко: Футбол сборных очень выровнялся. Многие команды показывают хорошую игру

Футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался о составе "желто-голубых" и общем уровне команд на Евро-2024.

По словам Зинченко, уровень сборных примерно равный, хотя те команды, где выступают самые дорогие игроки мира - выделяются.

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"У нас сейчас очень хороший микс опытных игроков и молодежи, поэтому мы помогаем друг другу, подталкиваем друг друга. Надеюсь, это поможет всем нам на турнире.

Из прошлого опыта я понимаю, что на этом уровне нет возможности допускать многие ошибки, потому что здесь собраны лучшие команды и игроки Европы, которые сразу за это накажут. Нужно быть максимально сфокусированным и показывать свою лучшую игру. Есть момент - нужно забивать, иначе потом будешь кусать локти

Футбол на уровне сборных очень выровнялся, многие команды показывают хорошую игру. Да, можно выделить те команды, где собраны топовые игроки, которые стоят по 150-200 миллионов и делают разницу. Но все остальные команды борются за себя и свои страны, поэтому нам будет сложно с любым соперником в группе", - сказал Зинченко пресс-службе УЕФА.

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