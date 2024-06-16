В Гамбурге на фанатов напал мужчина с топором

Очередной трагический инцидент произошел накануне матча Польша - Нидерланды, пишет Bild.

По информации издания, на фанатов, которые собиралсь перед матчем напал мужчина с топором.

К счастью, рядом была полиция, которой удалось предовратить жертвы. Сначала нападавшему попробовали утихомирить газовыми баллонами, но в итоге пришлось воспользоваться огнестрельным оружием.

Полицейские утверждают, что был дан предупредительный в воздух, а затем уже представители правопорядка открыли огонь по преступнику, которого удалось задержать.

В результате обыска у нападавшего был обнаружен коктейль Молотова, который он, предположительно, хотел использовать в толпе.

На момент написание новости преступник жив, но тяжело ранен и находится в одной из городских больниц.

Напомним, ранее также в Дюссельдорфе произошло ДТП с участием шотландских фанатов.

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