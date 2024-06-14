iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Болельщики сборной Шотландии попали в аварию, выбрав не ту сторону дороги

Возможно, это не последний подобный инцидент.
Вчера, 19:42
Getty Images
Getty Images

Недалеко от Дюссельдорфа произошло ДТП с участием болельщиков сборной Шотландии, пишет The Times.

Пятеро шотландцев, прибывшие на Евро-2024, врезались лоб в лоб на своем Ситроене в Мерседес жителя Дюссельдорфа.

Как сообщает полиция, водитель Ситроена выбрал неверную полосу дорогу, забыв, что в Европе правостороннее движение. Также подозревается, что водитель был пьян.

К счастью, обошлось без погибших, однако все участники ДТП получили травмы, а двое шотландцев находятся в тяжелом состоянии.

Ранее также сообщалось, что немецкая полиция попросила английских болельщиков отказаться от пива.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футбол сегодня: матчи Евро-2024 Испания - Хорватия и Италия - Албания Футбол сегодня: матчи Евро-2024 Испания - Хорватия и Италия - Албания
Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024 Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024
Хавбек сборной Германии стал игроком матча-открытия Евро-2024 Хавбек сборной Германии стал игроком матча-открытия Евро-2024
Матч-открытие Евро-2024 установил два рекорда Матч-открытие Евро-2024 установил два рекорда
Помочь журналистам

Видео

Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024
Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа07:11
Футбол сегодня: матчи Евро-2024 Испания - Хорватия и Италия - Албания
Евро-202401:15
Германия - Шотландия: видео голов и обзор матча Евро-2024
Европа00:50
Хавбек сборной Германии стал игроком матча-открытия Евро-2024
Евро-202400:45
Матч-открытие Евро-2024 установил два рекорда
Европа00:27
Манчестер Юнайтед обсуждает подписание защитника Баварии
Евро-202400:19
Белгород и нулевка: На матче Германия - Шотландия вывесили флаги рф
Евро-202400:07
Евро-2024: Германия уничтожила Шотландию в матче-открытии турнира
Евро-202400:02
Германия устроила публичное унижение Шотландии в матче-открытии Евро-2024
Вчера, 23:29
Европа23:29
Германия установила необычный рекорд Евро
Европа23:21
Реал опережает другие клубы в гонке за самого дорогого игрока чемпионата Аргентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK