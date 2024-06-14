Болельщики сборной Шотландии попали в аварию, выбрав не ту сторону дороги

Возможно, это не последний подобный инцидент.

Недалеко от Дюссельдорфа произошло ДТП с участием болельщиков сборной Шотландии, пишет The Times.

Пятеро шотландцев, прибывшие на Евро-2024, врезались лоб в лоб на своем Ситроене в Мерседес жителя Дюссельдорфа.

Как сообщает полиция, водитель Ситроена выбрал неверную полосу дорогу, забыв, что в Европе правостороннее движение. Также подозревается, что водитель был пьян.

К счастью, обошлось без погибших, однако все участники ДТП получили травмы, а двое шотландцев находятся в тяжелом состоянии.

Ранее также сообщалось, что немецкая полиция попросила английских болельщиков отказаться от пива.

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