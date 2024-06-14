Полиция Германии призвала английских фанатов отказаться от пива в пользу каннабиса

Немецкая полиция предупредила английских болельщиков перед чемпионатом Европы-2024 и призвала их курить марихуану вместо употребления алкоголя, сообщает Daily Mail.

Ранее на этой неделе полиция потребовала, чтобы на Велтинс Арене, где сборная Англии сыграет с Сербией, фанатам "Трех львов" предлагали только слабоалкогольное пиво перед игрой.

Правоохранительные органы обеспокоены тем, что как английские, так и сербские болельщики могут создать проблемы на стадионе и вокруг него в Гельзенкирхене, если они будут в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь же полиция предпочла бы, чтобы болельщики курили марихуану, а не пили алкоголь, поскольку это сделало бы их более спокойными и расслабленными.

"Любители курить марихуану на улице для нас не проблема. Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, посмотрим на группу, пьющую алкоголь", - заявил представитель полиции Германии.

"Употребление алкоголя может сделать кого-то более агрессивным, а курение марихуаны вызывает у людей холодное настроение. Мы хотим предотвратить насилие и обеспечить безопасность людей".

Источник: Getty Images

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"Наше внимание будет сосредоточено на фанатах, которые пьют и потенциально могут проявлять агрессию — именно поэтому мы принимаем меры предосторожности в отношении алкоголя".

Стоит отметить, что 1 апреля этого года Германия присоединилась к ряду стран, которые легализовали каннабис для личного использования.

Парламент страны принял закон, который легализует выращивание и потребление ограниченного количества наркотика. Решение было принято с целью регулировать поведение 4,5 миллионов немцев, которые, по оценкам, будут его использовать.

Было легализовано выращивание до трех растений для личного потребления и владение до 25 граммов каннабиса.

Тем не менее, болельщикам будет запрещено курить марихуану прямо на стадионе, а также в фан-зонах.

Напомним, что редакторы ISPORT сделали свой прогноз на предстоящий чемпионат Европы-2024 года, в котором примет участие сборная Украины.

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